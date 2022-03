2 Im Juli 2020 gab Volker Gairing (Vierter von links) bekannt, dass er das Hotel Valsana gekauft hat und zu einem Familienhotel umbauen will. Bis heute ist noch nicht viel passiert. Laut Gairing wartet er noch immer auf die Baugenehmigung vonseiten der Stadt. Foto: Mutschler

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

In öffentlich gemachten­ E-Mails sorgt Hartmut Feucht für mächtig Ärger in Bad Wildbad. Seiner Meinung nach inkompetente städtische Mitarbeiter will er sogar "entsorgen". Als Grund nennt er den Stillstand in der Stadt – etwa beim Projekt "Valsana". Investor Volker Gairing nennt eine "Fehde" mit dem Stadtbaumeister als Grund und spricht von einer "Retourkutsche".















Link kopiert

Bad Wildbad - Ein E-Mail-Schriftverkehr sorgt derzeit für dicke Luft in Bad Wildbad. Hartmut Feucht hat in mehreren Nachrichten, die an diverse Empfänger gingen – unter anderem auch an Jochen Borg, Klaus Mack und den neu gewählten Bürgermeister Marco Gauger sowie an unsere Redaktion und andere Medien – seinem Ärger über den Stillstand in Bad Wildbad Luft gemacht. Feucht, laut eigenen Angaben im sozialen Netzwerk Linkedin Professor für Management an der Wilhelm-Büchner-Hochschule, einer Fernhochschule in Darmstadt, ist in Bad Wildbad kein Unbekannter. So sollte er etwa im Auftrag der Stadt die Einzelhändler beraten und tritt nun auch als Berater für Volker Gairing auf, der unter anderem das ehemalige Hotel Valsana gekauft hat und zum Familienhotel umbauen will.