1 Das Zollernalb-Klinikum wird bestreikt. Foto: Maie

Die nächste Runde der Warnstreiks trifft auch den Zollernalbkreis. Jetzt steht fest, wo gestreikt wird.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen in die nächste Runde. Am Mittwoch, 8. März, werden laut Verdi bestreikt: das Zollernalb-Klinikum an den Standorten Balingen und Albstadt, in Balingen die Stadt, das Landratsamt, Jobcenter/Bundesagentur für Arbeit, außerdem die Stadt Hechingen und die Stadt Albstadt.

„Die Versorgung von Notfallpatienten ist davon nicht betroffen“

„Für kommenden Mittwoch wurde zwischen unserer Geschäftsführung und Verdi eine Notdienstvereinbarung getroffen“, berichtet Beate Fleiner vom Zollernalb-Klinikum unserer Redaktion am Montag. Notdienstvereinbarung, das bedeutet für die Patienten: An beiden Klinikstandorten finden keine geplanten Operationen statt. Fleiner betont: „Die Versorgung von Notfallpatienten, auch im OP, ist davon nicht betroffen.“

Die vereinbarte Besetzung einzelner Bereiche wie OP, Intensiv, Anästhesie und Stationen richte sich überwiegend nach den Besetzungen an Sonn-und Feiertagen, informierte Klinikums-Geschäftsführer Gerhard Hinger die Belegschaft.

Kundgebungen in Balingen und Albstadt

Kundgebungen plant Verdi für Mittwoch für 9 Uhr auf dem Rathausplatz in Balingen, für 12 Uhr am Bürgerturmplatz in Albstadt.

Bereits seit Wochen bekommen viele Bürger die Warnstreiks im öffentlichen Dienst zu spüren. Damit wollen Verdi und der Beamtenbund dbb ihre Forderungen in der laufenden Tarifrunde für die Kommunen und den Bund untermauern.

Weitere Streiks sind im Raum Reutlingen für Donnerstag, 9. März, geplant.