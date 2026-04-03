Öffentlicher Dienst im Südwesten: Beamtenbund fordert höheren Ausgleich für Reisekosten

Der Druck wegen stark gestiegener Kosten für die Autonutzung wächst: Der Beamtenbund Baden-Württemberg mahnt höhere Pauschalen im Landesreisekostengesetz an.
Der Beamtenbund Baden-Württemberg dringt infolge der gestiegenen Kosten für Tanken, Werkstatt und Autoversicherung auf höhere Reisekostenpauschalen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Dieses Anliegen hat der Vorsitzende des Landesbundes, Kai Rosenberger, schon im Finanzministerium vorgebracht, das nach seinen Worten auf die Politik verwiesen hat.