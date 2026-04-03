Öffentlicher Dienst im Südwesten: Beamtenbund fordert höheren Ausgleich für Reisekosten

Der Druck wegen stark gestiegener Kosten für die Autonutzung wächst: Der Beamtenbund Baden-Württemberg mahnt höhere Pauschalen im Landesreisekostengesetz an.

Der Beamtenbund Baden-Württemberg dringt infolge der gestiegenen Kosten für Tanken, Werkstatt und Autoversicherung auf höhere Reisekostenpauschalen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Dieses Anliegen hat der Vorsitzende des Landesbundes, Kai Rosenberger, schon im Finanzministerium vorgebracht, das nach seinen Worten auf die Politik verwiesen hat.

Unsere Empfehlung für Sie Spritpreise in Deutschland Dieselpreis eilt von Rekord zu Rekord - Poker um Entlastung Trotz neuer Regeln steigen die Spritpreise weiter. Die Politik sucht nach Wegen, Autofahrer zu entlasten – von höherer Pendlerpauschale bis Recht auf Homeoffice ist vieles im Gespräch. Er bekomme immer mehr Zuschriften aus der Mitgliedschaft, in denen die Preissprünge beklagt werden, sagte er unserer Zeitung. Bei einem durchschnittlichen Fahrzeug sei von einem Kostenschub von ungefähr 35 bis 40 Prozent über fünf Jahre auszugehen. Bisher erhält der Bedienstete des Landes laut dem Landesreisekostengesetz als „allgemeine Wegstreckenentschädigung“ 30 Cent für jeden im eigenen Auto zurückgelegten Kilometer und 35 Cent bei „erheblichem dienstlichen Interesse“, etwa im Außendienst. Rosenberger zufolge sollten diese Sätze „schnellstmöglich“ auf mindestens 45 beziehungsweise 50 Cent angehoben werden. Der Kilometersatz für die dienstliche Nutzung privater Fahrzeuge sollte grundsätzlich an einen Preisindex (etwa vom Statistischen Bundesamt) gekoppelt werden.

Der Politik „sollte bewusst sein, dass die Beschäftigten Geld drauflegen“

Wichtig sei „ein Signal zu setzen, um die Politiker zu sensibilisieren“, sagt Rosenberger. „Ihnen sollte bewusst sein, dass die Beschäftigten Geld drauflegen.“ Die reisekostenrechtlichen Tagesgeldsätze müssten zudem „dringend an die Preisentwicklung für Gastronomie und Lebensmittel angepasst werden.“ In den meisten übrigen Bundesländern wird der Beamtenbund ebenso aktiv, weil Betriebsprüfer und Steuerfahnder der Finanzverwaltung, Forstbedienstete, Polizisten und Lehrer über die Spritpreise und Unterhaltskosten für dienstlich genutzte Pkw klagen. Bayern, Hamburg, Niedersachsen und Thüringen zahlten derzeit 38 Cent pro Kilometer, andere Länder bis zu 35 Cent.