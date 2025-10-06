Öffentlicher Austausch: Infoabend zu den Planungen des Krematoriums in Nonnenweier
  Foto: Michael

Eine Bürgerinfoveranstaltung zum Krematorium wird es am Montag, 13. Oktober, wird es ab 19 Uhr in der Burkhard-Michael-Halle in Nonnenweier geben.

Um das Interesse einer Investorengruppe am Bau eines Krematoriums in Schwanau wurde in den vergangenen Tagen heftig debattiert und spekuliert. Am Montag, 13. Oktober, wird es ab 19 Uhr in der Burkhard-Michael-Halle in Nonnenweier eine Bürgerinfoveranstaltung geben. Ziel ist es, die Bürger mit den wesentlichen Informationen zu versorgen und mit in den Dialog zu treten. Dass bislang von offizieller Seite keine näheren Informationen an die Öffentlichkeit gelangt sind, dafür gebe es berechtigte Gründe, so Bürgermeister Gutmann in einer Mitteilung.

 

Der Verwaltung liegt eine Anfrage vor

Tatsächlich liegt der Verwaltung eine entsprechende Anfrage vor, über die sich zunächst die verantwortlichen Gremien der Gemeinde informiert und ausgetauscht haben. Dabei sollten zunächst alle abschließenden Fragestellungen geklärt werden, um danach in einen gemeinsamen öffentlichen Dialog eintreten zu können. Mittlerweile sei dieser erste Informationsaustausch erfolgt. „Dass der Gedanke an den Bau einer Einrichtung wie dem eines Krematoriums bei vielen Menschen unterschiedliche Emotionen weckt, lässt sich verständlicherweise nachvollziehen. Insbesondere dann, wenn sich die Bedenken auf teilweise nicht zutreffende Annahmen und Daten stützen“, so Gutmann.

Im Vordergrund steht ein respektvoller Austausch

Daher sei es wichtig, zu informieren. Im Vordergrund sollt dabei ein sachlicher und vor allem respektvoller Austausch zwischen den Gremien und den Bürgern stehen, wie er auch in der Vergangenheit in Schwanau erfolgreich praktiziert worden ist, so Gutmann abschließend.

