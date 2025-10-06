Öffentlicher Austausch: Infoabend zu den Planungen des Krematoriums in Nonnenweier

1 Foto: Michael Eine Bürgerinfoveranstaltung zum Krematorium wird es am Montag, 13. Oktober, wird es ab 19 Uhr in der Burkhard-Michael-Halle in Nonnenweier geben.







Um das Interesse einer Investorengruppe am Bau eines Krematoriums in Schwanau wurde in den vergangenen Tagen heftig debattiert und spekuliert. Am Montag, 13. Oktober, wird es ab 19 Uhr in der Burkhard-Michael-Halle in Nonnenweier eine Bürgerinfoveranstaltung geben. Ziel ist es, die Bürger mit den wesentlichen Informationen zu versorgen und mit in den Dialog zu treten. Dass bislang von offizieller Seite keine näheren Informationen an die Öffentlichkeit gelangt sind, dafür gebe es berechtigte Gründe, so Bürgermeister Gutmann in einer Mitteilung.