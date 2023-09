Neue Hitze rekorde, unerträgliche Wärme und Waldbrandgefahren – der Klimawandel ist in vielen Lebenslagen spürbar. Wichtig bei der Hitze ist vor allem der Zugang zu Trinkwasser . Wir haben uns in der Region umgesehen, wo öffentliche Brunnen zu finden sind.

Durst, doch die Trinkflasche ist leer? Viele Kommunen in Baden-Württemberg sind daran, Trinkwasserbrunnen in Parks, Fußgängerzonen und in Einkaufspassagen aufzustellen.

Doch wie steht es um öffentliche Trinkwasserbrunnen in der Region? Wo sind diese in Balingen, Calw, Freudenstadt, Rottweil und Villingen-Schwenningen zu finden?

Balingen

Im Rahmen der Gartenschau wurden in Balingen vier Trinkwasserbrunnen aufgestellt, erklärt Tamara Sauer von den Stadtwerken. Die Brunnen wurden an verschiedenen Standorten platziert: am Jugendhaus, in den Schwefelbadgärten, am Spielplatz Etzelbach und in den Erlebnisauen. „Der Betrieb dieser Brunnen wird auch nach Abschluss der Gartenschau fortgeführt. Es ist geplant, zwei der vier Trinkwasserbrunnen an anderen Standorten zu installieren“, verdeutlicht Sauer. Weitere Trinkbrunnen sind in Balingen bisher nicht geplant, man wolle mit den neu aufgestellten Trinkbrunnen Erfahrungen sammeln und diese dann analysieren, so Sauer.

Calw

Hitzewellen im Zuge des Klimawandels sind in Calw ein großes Thema, erklärt auch Stefanie Schweigert, Pressesprecherin der Stadt. So sorgt ein neuer Trinkwasserbrunnen an der Gabelung zum Marktplatz für frisches Trinkwasser. Daneben stehe der CityTree. Dieser sorge mit frischem Moos, einem eingebauten Bewässerungs-, Ventilations- und Biotech-Feinstaubfilter für Luftreinhaltung und eine frische Brise, erläutert Schweigert. „Wenn das Angebot gut ankommt, sind natürlich Überlegungen da, das weiter auszubauen“, verdeutlicht die Pressesprecherin.

Freudenstadt

In Freudenstadt gibt es keinen Trinkwasserbrunnen. Christiane Wagner von der Stadtverwaltung Freudenstadt hebt jedoch hervor, dass die Bereitstellung von Trinkwasserbrunnen an öffentlichen Orten ein bedeutsamer Aspekt der Daseinsvorsorge sei. Angesichts der steigender Temperaturen im Zuge des Klimawandels wolle die Stadt Möglichkeiten prüfen, wie Quellen und Brunnen in Zukunft zu offiziellen Trinkwasserbrunnen entwickeln werden könnten, so Wagner. Kostenloses Trinkwasser stehe im Wartebereich des Bürger-Service im Rathaus zur Verfügung, erklärt sie.

Rottweil

Ein Trinkwasserbrunnen lässt sich im Landkreis Rottweil finden. „Er steht direkt in der Rottweiler Innenstadt, in der Hochbrücktorstraße“, sagt Andrea Schmider vom Landratsamt Rottweil. Um Hitzeereignissen entsprechend begegnen zu können, habe man seitens des Gesundheitsamtes für alle Kreiskommunen einen Maßnahmen-Baukasten entwickelt. Aus diesem können je nach Bedarf einzelne Bausteine umgesetzt werden. Darin werde auch das Aufstellen von Trinkwasserbrunnen als mögliche Maßnahme vorgeschlagen, erläutert Schmider.

Villingen-Schwenningen

Zwei Brunnen sorgen in Villingen-Schwenningen für frisches Trinkwasser. „Eine Entnahmestelle ist am Hochbehälter zwischen Pfaffenweiler und Rietheim, eine weitere am Hochbehälter Hammerhalde“, erklärt Christian Thiel, Pressesprecher der Stadt Villingen-Schwenningen auf Anfrage unserer Redaktion. Ein weiterer Trinkbrunnen in der Zuständigkeit der Stadt befinde sich beim kleinen Muslenplatz in Schwenningen, sagt er. Im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Schwenninger Beethovenstraße plane die Stadt zudem einen neuen Trinkwasserbrunnen im Bereich der entstehenden Grünanlage, verdeutlicht er abschließend.

Gesetz der öffentliche Wasserversorgung

Daseinsvorsorge

Die Bereitstellung von Leitungswasser durch Trinkwasserbrunnen an öffentlichen Orten gehört zur Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die EU-Trinkwasser-Richtlinie beschriebt den öffentlichen Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser. Am 12. Januar diesen Jahres hat die Bundesregierung Änderungen des Wasserhaushaltsgesetzes vorgenommen und so einzelne Vorschriften dieser Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt.