Öffentliche Unternehmen: Erstmals mehr als 30 Prozent Frauen in Top-Management-Jobs

Mehr als jede dritte Position in den Führungsetagen großer öffentlicher Unternehmen ist inzwischen von einer Frau besetzt. (Symbolbild) Foto: Annette Riedl/dpa Immer mehr Frauen führen große öffentliche Unternehmen, zeigt eine aktuelle Erhebung. Für Frauenministerin Prien ein Beleg, dass Quotenregelungen wirken.







Berlin - Rund zehn Jahre nach der Einführung einer Geschlechterquote für die Besetzung von Aufsichtsratsposten stagniert der Frauenanteil in diesen Gremien in großen öffentlichen Unternehmen bei knapp 39 Prozent. Bei der Besetzung von Posten im Top-Management dieser Firmen stieg er aber erstmals über die Marke von 30 Prozent. Das teilte die Organisation "Frauen in die Aufsichtsräte" (Fidar) in Berlin mit.