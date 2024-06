Öffentliche Toiletten im Kinzigtal: Wer muss, der findet

1 Die Stadt Haslach lässt sich die Unterhaltung öffentlicher WCs wie hier am Kloster jährlich 41 000 Euro kosten. Foto: Reinhard

Öffentliche Toiletten sind in dringenden Angelegenheiten oft die Retter in der Not. Doch ihre Instandhaltung ist für die Gemeinden nicht günstig und immer wieder kehrender Vandalismus machen ihre Unterhaltung nicht einfacher.









Link kopiert



Sie sind manchmal die Rettung in letzter Not: die öffentlichen Toiletten, die von den Gemeinden zur Verfügung gestellt, unterhalten und gepflegt werden. Doch wie viele gibt und was kostet dieser Service die Gemeinden? Ist der Vandalismus ein Problem? Unsere Redaktion hat sich umgehört.