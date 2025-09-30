Öffentliche Gelder: Bund der Steuerzahler rügt Verschwendung von Geldern

Wo werden aus Sicht des Steuerzahlerbundes öffentliche Gelder verschwendet? Jedes Jahr sammelt der Verein dazu Beispiele in seinem Schwarzbuch. Was dieses Jahr mit dabei ist.
Berlin - Der Bund der Steuerzahler hat in seinem Schwarzbuch die Geldverschwendung deutscher Behörden angeprangert. Unter den insgesamt 100 Fällen, in denen der Verein im neuen Schwarzbuch 2025/26 einen "teils sorglosen Umgang" von Behörden mit Steuermitteln sieht, sind auch lokale und regionale Ausgaben. So gehören unter anderem teure Werbekampagnen, stillgelegte Anlagen und umständliche oder ungenutzte Fahrradinfrastruktur zu den diesjährigen Beispielen.