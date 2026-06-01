OECD-Datenbank: Chinas Industrie kassiert mehr Subventionen als Konkurrenz

Photovoltaik, Stahl, Halbleiter: Weltweit erhalten Industrieunternehmen viele Milliarden von Staaten. Die Wirtschaftsorganisation OECD sieht darin ein Risiko.
Paris - Chinesische Industrieunternehmen haben in den vergangenen rund zwanzig Jahren deutlich mehr staatliche Unterstützung erhalten als ihre internationale Konkurrenz. Zwischen 2005 und 2024 bekamen Chinas Unternehmen im Verhältnis zu ihrem Umsatz im Schnitt drei bis acht Mal mehr Subventionen als ihre Wettbewerber in OECD-Ländern, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der weite Teile Europas sowie unter anderem die USA und Japan angehören, mitteilte.