1 Christine Gerber und Emil Rometsch bei der Obstanlieferung. Foto: Albert M. Kraushaar

Die Dorfgemeinschaft hält derzeit eine uralte Tradition aufrecht und hat die Mosterei in Betrieb genommen.









Förderband, Mahlwerk und Presse stehen still – wenn der Antrieb durch Strom nicht will! So geschehen in der Mosterei in Zwerenberg, als ein Stromausfall die Arbeit gleich am Morgen stilllegte. Zeit, sich zu unterhalten, mit Kunden, Bedienern der Anlage und den Frauen, die das Produkt haltbar machen und in „Bag in Box“-Behälter abfüllen.