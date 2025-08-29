Obsternte in Maulburg: Saft, Most und Kirschwasser

Hans Zimmermann, seine Frau und sein Schwager lassen ihr Obst nicht auf den Boden fallen und verfaulen.
Vielerorts sieht man Streuobstwiesen, auf denen das Obst auf dem Boden verfault. Bei den Eichins ist das anders: sie schätzen Naturprodukte noch wert. In ihren Garten hinter ihrem Haus und auf ihrer Wiese im Dorf wachsen Äpfel, Birnen, Quitten und Kirschen. Die Eichins haben Äpfel der Sorten Braeburn, Golden Delicious, Boskoop, Jonagold und Ontario. Die Mirabellen vom Baum, der nahe der Straße steht, würden häufig gestohlen, ärgert sich Hans Helmut Zimmermann.