Obsternte in Ettenheim

1 Von Bäumen mit einem gelben Band am Stamm darf jeder kostenlos Obst ernten Foto: Stadt Ettenheim

Die Stadt Ettenheim markiert ihre gemeindeeigenen Obstbäume wieder mit gelben Bändern. Das gelbe Band signalisiert, dass das Obst dieses Baums gratis und ohne Rücksprache geerntet werden darf – Naschen ist also ausdrücklich erlaubt. In Ettenheim können die rund 200 Apfelbäume, wenn das Obst reif ist, ab jetzt zur eigenen Verwendung abgeerntet werden, so die Stadt.