1 An der Leitzbrücke erklärte Bürgermeister Manfred Haug die Hochwasserschutzmaßnahmen entlang der Starzel in Rangendingen. Foto: Beiter

Den meisten Apfelblüten war es zwar am Sonntag noch zu kühl. Dennoch nahmen gut 40 Teilnehmer am Blütenrundgang des Obst- und Gartenbauvereins Rangendingen entlang der Starzel teil.















Rangendingen - Der Regenschirm war am Sonntag eindeutig der wichtigste Gegenstand, den die Teilnehmer auf dem knapp zweistündigen Rundgang dabeihaben mussten. Anscheinend hatte der zweimalige Ausfall der beliebten Veranstaltung wegen der Corona-Beschränkungen Lust bei den treuen Vereinsfreunden der Obstbauern geweckt. Sie wurden für ihren Mut, auch bei waschechtem Schirmwetter an der Veranstaltung teilzunehmen, mit reichlich Informationen zur Geschichte der "Starzel in Rangendingen" belohnt.

An der "Zong" mündete der Dorfbach in die Starzel

Als Wanderführer war Herbert Beiter für den erkrankten Vorsitzenden Manfred Beiter eingesprungen. Startpunkt war an der Kastanienallee an der Hirrlinger Straße – einem einst historischen Starzelpunkt im Ort. Bevor der Bach Anfang der 1960er Jahre aus dem Ort hinaus verlegt wurde, war dort direkt hinter dem Gasthaus Schiff der Dorfbach in die Starzel gemündet. Weil die beiden Gewässer dort eine spitze Landzunge bildeten, wurde die Stelle im Ort "Zong" genannt. Noch bis in den 1950er Jahren war die Anlage auch Marktplatz des Ortes.

Außerdem befand sich dort eine der beiden Fußgängerbrücken, die über die Starzel führten. Eine weitere überquerte den Bach rund 300 Meter weiter flussaufwärts. Weitere 100 Meter weiter fuhr die Hohenzollerische Eisenbahn über eine große Stahlbrücke. Die einzige befahrbare Brücke über die Starzel im Ort spannte sich an der Hirrlinger Straße über den Bach.

Auf dem ehemaligen Bachbett verläuft nun die Ortsdurchfahrt der L410

Heute ist davon nichts mehr zu erkennen. Nach der Starzel-Verlegung befanden sich auf dem ehemaligen Bachbett Gärten und Wiesen. Heute zieht dort vom Abzweig nach Hirrlingen bis über die Einmündung der Grosselfinger Straße hinaus die L410 als Durchgangsstraße durch den Ort.

Das einst neu geschaffene Bachbett beginnt oberhalb der so genannten Leitzbrücke. Unterhalb der Brücke der L391 nach Hirrlingen geht der Bach nach der heutigen Einmündung des Dorfbachs wieder in seinen ursprünglichen Verlauf über.

Oberhalb der Leitzbrücke noch letzte Hochwasserschutzmaßnahme auszuführen

An der Leitzbrücke befindet sich bis heute ein neuralgischer Hochwasserpunkt im Ort, wie Bürgermeister Manfred Haug auf der Brücke ausführte. Er zählte die verschiedenen Hochwasserschutzmaßnahmen auf, die in den vergangenen Jahren entlang der Starzel ausgeführt wurden. Die letzte noch ausstehende Maßnahme ist eine geplante Überlaufrinne, die bei einem Anstauen der Wassermassen an der Leitzbrücke das Wasser in die Flurstücke unter der Hochburg leiten und somit eine Entlastung für die Ortslage bringen soll.

Im weiteren Verlauf konnten am ehemaligen Kindler-Gumpen und am Mühlesträßle zwei Renaturierungsmaßnahmen des Regierungspräsidiums angeschaut werden. Hans Wannenmacher machte die Teilnehmer im Bereich des Mühlesträßles auf das frühere Wehr des Mühlekanals aufmerksam. Dort wurde das Wasser abgezweigt, mit welchem das Wasserrad der Mühle angetrieben wurde.

Zum Abschluss gibt es Rote und Stockbrot

Beim Tennisheim überquerte die Gruppe die Brücke und marschierte zum Schuppen von Herbert Beiter im Gewann Vogelherd, wo es zum Abschluss der Wanderung Getränke, Rote vom Grill und Stockbrot für die Kinder gab.