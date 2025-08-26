Obstanlieferung im Eggenertal: Nur halb so viele Tonnen wie im Vorjahr

Deutlich weniger Zwetschgen und Pflaumen, aber auch Mirabellen werden bei der zentralen Erfassungsstelle des Erzeugergroßmarkts Südbaden im Eggenertal angeliefert.
Die Zwetschgen- und Pflaumenernte ist im Eggenertal bald abgeschlossen – und somit auch die Anlieferung an der zentralen Erfassungsstelle des Erzeugergroßmarkts Südbaden (Egro) im Eggenertal. Dorthin wird auch aus umliegenden Ortschaften angeliefert beziehungsweise die Ware dort auf Ferntransporter umgeladen. Anschließend werden die Früchte dann zu teils fernen Absatzmärkten verfrachtet.