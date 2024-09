Das Ziel vom Ausflug des Obst- und Gartenbauvereins Zimmern war dieses Mal der Obsthof Drechsle auf dem Rührberg bei Grenzach-Wyhlen.

Die Fahrt führte über den Randen und natürlich war auch die obligatorische Brezelpause eingeplant. Genießen konnte man die Fahrt entlang des Rheins an Rheinfelden vorbei. Auf dem Obsthof Drechsle wartete schon Monika Schaumann-Drechsle, die diesen Vorschlag für den Ausflug machte, sowie ihr Sohn Alexander, der Besitzer.

Lesen Sie auch

Der Obsthof wird seit Generationen als Familienbetrieb geführt und durch die herrliche, sonnige Lage kann man viele Obstsorten anbauen wie Äpfel, Kirschen, Pflaumen, um nur einige zu nennen. Der größte Teil ist eine Selbstpflückanlage (25 000 Bäume) und man kann an den Spalierbäumen problemlos pflücken.

Betrieb funktioniert dank vieler fleißiger Hände

Frisch vom Baum schmeckt es am besten. Ohne Mithilfe der Familie und vieler fleißiger Hände der Mitarbeiter kann dieser Betrieb nicht funktionieren. Alexander Drechsle erklärte bei seiner Führung, was alles zu tun ist, wenn man einen guten Ertrag haben will. Unter anderem auch wie man die Baumpflege macht, teilweise sogar auf Stelzen.

Eine Erleichterung des Baumschnittes zeigte Drechsle mit einer Schneidemaschine. Außerdem beantwortete er viele Fragen und die Teilnehmer durften die köstlichen Seccos probieren , wobei Alexander erklärte wie diese kreiert werden.

Weine werden hier ebenfalls erzeugt. Die leckeren Marmeladen und Gelees werden von seiner Mutter Monika hergestellt.

Im schönen Bad Säckingen war dann noch ein kurzer Aufenthalt. Der gemütliche Abschluss fand im Gasthof Kranz in Behla statt. Ein Dank galt dem Busfahrer dem Ehepaar Berner für die Organisation.