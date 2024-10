1 Die Teilnehmer der Herbstwanderung haben viel Spaß. Foto: /Annette Schmid

Bei der traditionellen Herbstwanderung marschierte der OGV Seedorf auf der „Niedereschacher Kulturrunde“.









Trotz regnerischen Wetters versammelten sich wanderfreudige Mitglieder und Freunde am Treffpunkt, um in Fahrgemeinschaften an den Startpunkt Wanderparkplatz Teufensee zu fahren.