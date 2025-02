Obst- und Gartenbauverein Schiltach: Terminkalender ist 2025 wieder gut gefüllt

Die zweite Vorsitzende Irene Bühler hat nach 24 Jahren ihr Amt zu Verfügung gestellt, als Nachfolgerin wurde Pia Herzog gefunden. Die langjährige Kassiererin Veronika Wolber hat ebenfalls ihr Amt niedergelegt – da kein Nachfolger gefunden wurde, hat sich Schriftführer Hans-Peter Walter bereiterklärt, das Amt zusätzlich zu übernehmen. Mit Tara und Timmy Niehoff gibt es zwei neue Beisitzer; somit ist das Vorstandsteam nun wieder komplett. Davon berichtet der OGV in einer Mitteilung.

Beim Ausblick auf die Veranstaltungen gab die Vorsitzende folgende Termine bekannt: Am 15. Februar erfolgt mit einem Schnittkurs an Beerensträucher der Start ins Gartenjahr 2025. Hans-Peter Walter hält am 19. Februar einen Vortrag „Wie ticken Obstbäume – Starkwüchsige Obstbäume erziehen und erhalten“; am 22. März gibt es den dazu passenden Obstbaum-Schnittkurs in der Praxis.

Am 17. Mai findet die Pflanzentauschbörse beim Schüttesägemuseum statt. Im Juni ist ein Besuch der Gartenschau in Freudenstadt/Baiersbronn geplant. Die „offene Gartentür“ findet dieses Jahr am 29. Juni im Raum Oberndorf statt. Am 26. Juli gibt es dann noch einen Obstbaum Sommerschnittkurs, und das jährliche Grillfest wird am 2. August veranstaltet.

Ehrungen verdienter Mitglieder

Bei den Ehrungen betonte die Vorsitzende die Besonderheit, wenn Mitglieder und Funktionäre mehrere Jahrzehnte dem Verein die Treue hielten und damit auch Zeit opfern. In einer schnelllebigen Zeit, in der das Freizeitangebot so immens groß sei, werde es immer schwieriger, solche Idealisten zu finden.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurde Mika Finn Wald mit dem bronzenen Bäumchen des Landesverbands für Obstbau, Garten und Landschaft (LOGL) ausgezeichnet. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Gisela Göpfert, Helga und Gerd Haberer, Margarete Engelmann und in Abwesenheit Karl Hils mit dem silbernen LOGL-Bäumchen geehrt. Mit dem goldenen Apfel mit Silberkranz für seine 25-jährigen Funktion als Schriftführer wurde Hans-Peter Walter geehrt. Zum Schluss der Veranstaltung gab es noch eine Diashow mit dem Thema „durchs Vereinsjahr“.