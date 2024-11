Die Kinder der Klasse 3a der Schillerschule und ihre Lehrerin Brigitte Wilke von der Schillerschule haben im Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins Onstmettingen Apfelbäume geschüttelt, dass es Äpfel regnete.

Schnell waren die Körbe gefüllt und es ging zur Waschanlage. Nach dem Waschen wurden die Äpfel in Stücke geschnitten und der Schredder gefüllt. Nun war pure Muskelkraft gefragt: Das Rad des Schredders musste gedreht werden, damit die Äpfel in noch kleinere Stückchen verarbeitet wurden.

Im Auffangbehälter war zu sehen, dass die Äpfel in diesem Jahr mit reichlich Wasser versorgt waren und so saftig geworden sind. Der Apfelsaft floss in Strömen und das Fass füllte sich zusehends. Er wurde probiert, genascht und für gut befunden.

Die Kinder durften auch an einer kleinen Drehmaschine Apfelschnitze selbst herstellen und essen. Die Schale aßen sie in Form von Apfelspaghetti. Höhepunkt des Tages war, als die Kinder ihre mitgebrachten Flaschen füllen durften.

Am Ende waren sich alle einig: Der Vormittag beim Obst- und Gartenbauverein Onstmettingen hat viel Spaß gemacht – auch ohne Sonne.