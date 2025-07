Am vergangenen Samstag unternahm der Obst- und Gartenbauverein Zimmern seinen alljährlichen Busausflug, an dem bei herrlichem Sommerwetter viele Mitglieder teilnahmen.

Früh am Morgen startete der Bus in Richtung Schwarzwald. Nach einer kurzweiligen Fahrt wurde ein Zwischenhalt für die traditionelle Brezelpause eingelegt. Mit kalten Getränken und Brezeln konnten sich alle stärken, bevor es weiterging zum ersten Ziel des Tages: dem Rosenweg in Freudenstadt.

Der Rosenweg in Freudenstadt ist ein idyllischer Spazierweg, der oberhalb der Stadt auf dem Kienberg verläuft. Entlang des Weges blühen viele Rosenstöcke in vielen verschiedenen Sorten und Farben. Neben der Blütenpracht bietet der Rosenweg auch immer wieder Ruhebänke mit einem herrlichen Ausblick auf die Stadt und den umliegenden Schwarzwald.

Teilnehmer erklimmen Kienbergturm

Von einigen Teilnehmern wurde der Kienbergturm mit seinen 127 Stufen erklommen. Diese wurden mit einer fantastischen Rundumsicht auf Freudenstadt und die umliegenden Wälder belohnt.

Anschließend ging es weiter mit dem Bus in Richtung Schwarzwaldhochstraße – Ziel war der Mummelsee. Vor Ort hatten die Teilnehmer ausreichend Zeit, den See auf eigene Faust zu erkunden. Viele nutzten die Gelegenheit für einen Spaziergang entlang des Rundwegs. Andere ließen sich auf der sonnigen Terrasse mit Blick auf den See nieder.

Abschluss im „Wilden Mann“

Am späten Nachmittag trat die Reisegruppe die Heimfahrt an. Den Abschluss fand dieser gelungene Ausflug im „Wilden Mann“ in Bösingen. Ein wunderbarer Ausklang eines rundum gelungenen Ausflugs. Der Verein dankt besonders dem Ehepaar Wiltrud und Robert Berner. Die zwei haben den Tag mit viel Engagement geplant.