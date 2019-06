Obst & Gemüse Stände am Straßenrand: Einkauf bedenkenlos möglich?

Stand muss ein Zelt oder Dach haben

Vorgaben gibt es indes für den Aufbau des Standes. Frank führt aus: "Einrichtungsgegenstände und Arbeitsgeräte müssen so ausgestattet und verarbeitet sein, dass sie sauber und instand gehalten werden können. Sie müssen so gelegen beziehungsweise abgestellt sein, dass das Risiko der Kontamination von Lebensmitteln vermieden wird." Zudem sei der Stand gegen Witterungseinflüsse abzuschirmen, zum Beispiel durch ein Zelt oder mindestens ein Zeltdach. Ein Sonnenschirm sei da nicht ausreichend. Der Innenbereich des Standes müsse außerdem so gestaltet sein, dass er leicht zu reinigen sei.

Einhaltung wird stichprobenweise kontrolliert

Doch wer kontrolliert eigentlich, ob alle Vorschriften eingehalten werden? Die Pressesprecherin formuliert es so: "Jeder, der frisches Obst und Gemüse, das den gesetzlichen Vermarktungsnormen unterliegt, feilhält, anbietet, vermarktet oder sonst in den Verkehr bringt, ist dafür verantwortlich, dass die Ware die Anforderungen der Vermarktungsnormen und Qualitätsnormen erfüllt." Die Einhaltung der Vermarktungs-, Handels und Qualitätsnormen werde auf allen Handelsstufen stichprobenweise kontrolliert. In Baden-Württemberg liege da die Zuständigkeit bei den Regierungspräsidien. Zuwiderhandlungen würden als Ordnungswidrigkeiten geahndet.