Das „Netzwerk Streuobst und nachhaltiges Sulz“ und die Stadt Sulz laden m Freitag, 4. Oktober, und Samstag, 5. Oktober zur Apfellese ein.

Treffpunkt ist freitags, 14 Uhr und samstags 8 Uhr am Wörth-Parkplatz in Sulz.

Spende für 3-Täler-Saft möglich

Mitzubringen sind wetterangepasste Kleidung, Handschuhe, Sammelbehälter und gute Laune. Säcke, Schüttelhaken und ein paar Apfelsammler stellt die Stadt Sulz.

Über ein Vesper, darf sich jeder Helfer selbstverständlich auch freuen.

Wer seine Äpfel für den Sulzer 3-Täler-Saft spenden möchte, darf dies gerne tun. Familie Maier nimmt die Äpfel am Donnerstag, 3. Oktober, Freitag, 4. Oktober von 14 Uhr bis 18 Uhr und am Samstag, 5. Oktober, von 9 Uhr bis 13 Uhr in der Annahmestelle „Freibadparkplatz – Weilerstraße“ an.

Wetter muss mitspielen

Alle mit einem Punkt markierten städtischen Obstbäume stehen nach der Apfellese zur Ernte bereit.

Sollte das Wetter am 4. und 5. Oktober allzu garstig sein, wird der Termin zur Apfellese kurzfristig verschoben.

Die Terminverschiebung wird, soweit notwendig, in Facebook und der lokalen Presse bekannt gegeben.