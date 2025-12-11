Obskure Anschuldigung in Hardt: Toleranz diffamiert nicht

Lieber Herr Fleig, Sie bemängeln mangelnde Dialogbereitschaft und beschweren sich, dass ihre „private Adfend“-Feier mit blauem Weihnachtsmann und Afd-Plakaten vom Bündnis „Hardt bleibt bunt“ diffamiert wurde. Keine Ahnung was Sie persönlich diffamiert, aber Toleranz und Vielfalt scheint wohl mit dabei zu sein. Dass das „Bündnis“ auch noch für Kriegstreiberei, Korruption und geringe Renten verantwortlich sein soll, Respekt.Wer seit über einem Jahr andere mit Plakaten an der Hauswand „ausmerzen“ will, sollte vielleicht über den Vorwurf Hass und Hetze mal beim „in den Spiegel schauen“ nachdenken.In diesem Sinne wünsche ich allen noch eine besinnliche und friedliche restliche Adventszeit.