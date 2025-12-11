Obskure Anschuldigung in Hardt Toleranz diffamiert nicht Lesermeinung 11.12.2025 - 06:30 Uhr 1 Die Gegendemo zur AfD steht aus Lesersicht für Toleranz und Vielfalt ein. Foto: Schwarzwälder Bote Zur AfD-Demo und Gegendemo hat unser Leser Michael Knecht folgende Meinung. Link kopiert Toleranz diffamiert nicht Lieber Herr Fleig, Sie bemängeln mangelnde Dialogbereitschaft und beschweren sich, dass ihre „private Adfend“-Feier mit blauem Weihnachtsmann und Afd-Plakaten vom Bündnis „Hardt bleibt bunt“ diffamiert wurde. Keine Ahnung was Sie persönlich diffamiert, aber Toleranz und Vielfalt scheint wohl mit dabei zu sein. Dass das „Bündnis“ auch noch für Kriegstreiberei, Korruption und geringe Renten verantwortlich sein soll, Respekt.Wer seit über einem Jahr andere mit Plakaten an der Hauswand „ausmerzen“ will, sollte vielleicht über den Vorwurf Hass und Hetze mal beim „in den Spiegel schauen“ nachdenken.In diesem Sinne wünsche ich allen noch eine besinnliche und friedliche restliche Adventszeit. Michael Knecht Hardt Schreiben Sie uns: leserbriefe@schwarzwaelder-bote.de. Mit der Übersendung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Leserbrief in der Printausgabe, im E-Paper sowie im Onlinedienst des Schwarzwälder Boten veröffentlicht wird. Wir behalten uns Kürzungen vor. Leserbriefe entsprechen nicht notwendig der Meinung der Redaktion.