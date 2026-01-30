Oberwolfacher Gemeinderat: Knappes Ja für Tageseltern-Zuschuss

Als Nachzügler im Umland unterstützt nach einem Ratsbeschluss künftig auch Oberwolfach die Kinderbetreuung von Außen.
Soll Oberwolfach Tageseltern für die Betreuung von Kindern in der Gemeinde einen finanziellen Zuschuss gewähren oder nicht? Was in den Umland-Kommunen teils seit Jahren gang und gäbe ist, sorgte im Oberwolfacher Gemeinderat für eine engagierte Diskussion mit knappem Abstimmungsergebnis. „Alle Kommunen im Umland machen mit. Oberwolfach ist scheinbar die einzige Kommune, die noch keine solche Förderung gewährt“, resümierte Hauptamtsleiter Anton Schöner zum Einstieg in die Beratung. Diese Info habe Ratsmitglied Anna Dieterle von einem Besuch beim Tageselternverein Kinzigtal mitgebracht. Schon früher habe es eine Anfrage auf Unterstützung gegeben. Wo die abgeblieben sei, „können wir nicht nachvollziehen“, so Schöner. Zwei Tageseltern gebe es aktuell im Ort, zudem werde ein Oberwolfacher Kind von einer Tagesmutter in Fischerbach betreut.