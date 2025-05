Oberwolfacher Gemeinderat diskutiert intensiv: Sanierungen wollen gut überlegt sein

1 Die Untere Grünachbrücke soll als Träger für die Fernwärmeleitungen dienen. Diese Gelegenheit will man für eine Sanierung der Brücke nutzen. Foto: Lupfer

Oberwolfachs Gemeinderat steht vor der Frage, in welcher Form die Untere Grünachbrücke wiederhergestellt werden soll. Der Rat diskutierte intensiv. Eine einstimmige Entscheidung wurde dagegen bei der Dohlenbachbrücke getroffen.









Link kopiert



Mit der Sanierung der Unteren Grünachbrücke beschäftigte sich der Oberwolfacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Obwohl die Brücke Stand heute noch für den Verkehr zulässig ist, muss sie mittelfristig saniert werden. Da sie als Träger für die Fernwärmeleitungen der Kraftwerk-Anlagen Oberwolfach dienen soll, wolle man aus zwei Baustellen eine machen und die Sanierung im gleichen Zug wie die Verlegung vornehmen, erklärte Matthias Fritsch vom Ingenieurbüro Isenmann. Erneuert werden sollen in dem Zuge das Brückengeländer, die Brückenkappen (ähnlich einem Bordstein) und die Anschlussbereiche. Der Brückenbelag, die Widerlager und die Mittelstütze müssten noch näher untersucht werden. Laut Fritsch fallen nach einer ersten groben Einschätzung etwa 250 000 Euro für die Maßnahmen an.