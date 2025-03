„Das ist einsehr, sehr schwieriger Haushalt.“ Mit Sorgenfalten auf der Stirn blickte Kämmerer Thomas Springmann am Dienstag vergangener Woche auf den Haushaltsplan für 2025.

Trotz Sparmaßnahmen bleibt ein großes Defizit

Obwohl der Gemeinderat einige Sparmaßnahmen beschlossen hat (wir berichteten), die über 100 000 Euro einsparen, beträgt das Defizit noch 957 600 Euro. „Ich kann mich nicht an ein so großes Defizit erinnern“, so Springmann. Verwunderlich sei dies allerdings nicht, denn viele Maßnahmen seien gesetzlich vorgeschrieben und müssten umgesetzt werden.

Kleiner Trost: Hinter der Gemeinde liegen gute Jahre. 4,1 Millionen Euro Ergebnisrücklage stehen zur Verfügung, mit denen der Haushalt ausgeglichen werden soll. Außerdem sind an liquiden Mitteln 1,9 Millionen Euro vorhanden. Allerdings werde dieses Polster im Laufe des Jahres erheblich schmelzen. Da 1,811 Millionen Euro investiert werden und die Einnahmen bei 1,099 Millionen Euro liegen, werden Ende des Jahres nur noch rund 300 000 Euro an liquiden Mittel übrig sein.

Allerdings: „Wir werden die Investitionen ohne Schulden umsetzen können“, teilte der Kämmerer mit. In Zukunft werde das aber anders aussehen. 2026 werde es Bedarf an einem Darlehen in Höhe von 174 000 Euro und 2027 393 000 Euro geben. „Die Zinsbelastung wird sich dann deutlich erhöhen“, kündigte er an. Dass das Ergebnis so schlecht ausfällt, führt er zum einen auf die gestiegenen Umlagen beziehungsweise gesunkenen Zuweisungen zurück, die sich auf die guten Zeiten in den vergangenen Jahren beziehen.

Allerdings gebe es auch eine strukturelle Dimension. „Der Personalaufwand hat sich erhöht, wir müssen mehr Leute einstellen“, erläuterte Springmann. Grund sei, dass die Verwaltung immer mehr und kompliziertere Aufgaben übernehmen müsse. Trotz allem werde die Gemeinde in diesem Jahr mehr als 1,8 Millionen Euro investieren. „Der Schwerpunkt liegt hier auf der Infrastruktur, vor allem auf der Sanierung der Friedensstraße“, so Springmann. 780 000 Euro stehen hierfür im Haushalt.

„Wir müssen an die Politik appellieren, damit die Kommunen wieder handlungsfähig werden. Es kann nicht sein, dass die Tarife erhöht werden, aber die Zuweisungen nicht angepasst werden“, kommentierte Bürgermeister Matthias Bauernfeind Springmanns Erläuterungen.

Martin Dieterle hatte Bedenken, die Rücklage zu sehr zu beanspruchen. „2026 wird der ganze Notgroschen aufgebraucht sein. Da kann ich nicht mitgehen.“ Udo Schacher war der Meinung, dass in Zukunft mancher Standard aufgegeben werden müsse. Eberhard Junghanns bemängelte den Umgang des Landkreises mit den Finanzen. „Müssen denn wirklich drei Kliniken gleichzeitig gebaut werden?“, fragte er.

Der Beschluss

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan.