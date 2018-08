Oberwolfach Zusatzwahlen erst bei sieben Räten

Auf die Frage, ob sich diese verminderte Ratsgröße auf Diskussionen auswirkt, teilt Oberwolfachs Bürgermeister Matthias Bauernfeind mit: "Grundsätzlich schadet es nie, einen Sachverhalt aus mehreren Perspektiven zu beleuchten und entsprechend zu diskutieren." Wenn die ehrenamtlich tätigen Abgeordneten nicht teilnehmen, geht der er davon aus, dass sie die Verhinderung entsprechend begründen können. "Ich hatte bisher noch nie einen Anlass, dies zu bezweifeln", so Bauernfeind. Außerdem: "In den vergangenen drei Jahren waren wir in jeder Sitzung beschlussfähig", hebt er hervor.

"Nachrücker" kommen im Nachbargremium der Stadt Wolfach häufiger vor: Allein während dieser Legislaturperiode sind bereits vier Ratsmiglieder ausgeschieden. Die Stühle wurden von Simone Heitzmann für Kordula Kovac (CDU), Ursula Tibaldi (Gabriele Haas, CDU), Jürgen Gaiser (Michael Vollmer, CDU) sowie Winfried Wöhrle (Manfred Maurer, SPD) besetzt (siehe Info).

Zusammensetzung des Gemeinderats Oberwolfach: Erna Armbruster (FW), Dietmar Baur (FW), Martin Dieterle (FW), Roland Haas (FW), Monika Luxem-Fritsch (FW), Holger Mai (FW), Martin Rebbe (FW), Michaela Rothfuß (FW), Johannes Sum (CDU), Regina Sum (FW) und Martin Welle (CDU)

Derzeitige Kommunalabgeordnete der Stadt Wolfach: Carsten Boser (Grüne), Bernd Busch (Grüne), Stefan Decker (SPD), Jürgen Gaiser (CDU), Hans-Joachim Haller (SPD), Bruno Heil (SPD), Simone Heitzmann (CDU), Hubert Kessler (FW), Marianne Lang (SPD), Ernst Lange (FW), Peter Ludwig (CDU), Nicole Oberle (FW), Emil Schmid (CDU), Georg Schmieder (FW), Helmut Schneider (FW), Ursula Tibaldi (CDU), Ulrich Wiedmaier (FW) sowie Winfried Wöhrle (SPD)