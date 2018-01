Oberwolfach Zimmerer überraschen mit Esche

Oberwolfach (hgh). Mit dem Narrenbaumstellen hat die Fasnet am Samstagabend spektakulär begonnen. Traditionell erfolgte der Aufmarsch auf dem Festhallenplatz mit dem Zug aller Oberwolfacher Narrengruppen von der Schulstraße her. Die schmissige Narrenkapelle führte die bunte Schar an.