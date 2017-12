Oberwolfach Wolfspatzen treten mit Unterstützung auf

Die Sparrow Girls – bestehend aus den älteren Sängerinnen der Wolftalspatzen – traten in vornehmer Garderobe zunächst mit zwei Weihnachtsliedern auf. Leider wurden ihre sehr schönen Stimmen über Mikrofone verstärkt, worunter der Chorklang doch deutlich litt, zumal die gesangliche Abstimmung zwischen den Sängerinnen nicht immer ganz perfekt ausfiel.

Zwei Lieder aus Musicals

Danach folgten zwei Musicalhits, und zwar aus dem "Glöckner von Notre Dame" und aus "Frozen". Hier kam zum Gesang der jungen Damen ein viel zu lautes Orchesterplayback über die Lautsprecher hinzu.

Kinder bringen Glanz her

Mit viel Spaß meisterten die jüngeren Sänger der Wolftalspatzen ihren Part des Konzerts. Mit roten Mützen und Engelsflügeln brachten sie auch etwas weihnachtlichen Glanz in die Halle, der auf muskalischer Ebene nicht immer so recht zu spüren war. Von den Kleinen wurde öfters zu übermütig und direkt in die Mikrofone gesungen, ohne dass die Dirigentin mäßigend auf sie eingewirkt hätte. Ihr ging es hier, wie es scheint, mehr um den Showeffekt als um musikalische Qualität.

Ein Glanzpunkt des Abends war sicher der Auftritt von The Dorph. Julian Bonath, Thomas Rauber und Simon Meier überzeugten mit ihrem typischen Sound und Gesang. Zusammen mit den Wolftalspatzen als Backgroundchor musizierten sie schließlich Michael Jacksons "We Are The World". Mit der gemeinschaftlichen Zugabe "We Wish You A Merry Christmas" endete das Konzert.