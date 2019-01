Oberwolfach "Wir wollen einen Dialog anstoßen"

Es gehe nicht darum, das Pflegeheim mit Leben zu füllen, antwortete Bauernfeind auf eine Frage von Erna Armbruster (FWG). Verbindungen seien aber durchaus möglich. "Es geht darum, einen Weg zu finden, wie wir hier in Oberwolfach mit älteren Bürgern zusammenleben wollen." Der Blick liege dabei auf dem gesamten Ort, das Pflegeheim eingeschlossen.

"Wie bekommen wir die Menschen dazu, dem offen gegenüberzustehen?", wollte Dietmar Baur (FWG) wissen. Das gehe am besten über die "persönliche Schiene", antwortete Hummel. Einerseits sollten die Menschen direkt angesprochen werden, andererseits könnte auf Veranstaltungen wie dem Seniorennachmittag informiert werden.

Das Problem sei aber eher, die jüngeren Menschen "vom Hof zu kriegen", warf Martin Rebbe (FWG) ein. "Das Thema ›Altern‹ ist bei den 20- bis 30-Jährigen nicht gerade beliebt", gab er zu bedenken. Trotzdem sein es ein sehr interessantes Projekt, betonte Martin Dieterle (FWG). "Weil es Gemeinschaft sucht und stärken will in einer Zeit, in der es immer mehr um Individualismus geht." Wenn dadurch etwas Kleines geschaffen werden könnte, sei schon viel erreicht. Dieser Meinung war auch Michaela Rothfuß (FWG). Einen Versuch sei es wert, meinte Armbruster. Obwohl sie skeptisch sei.

"Probieren wir es", sagte Bauernfeind abschließend. "Es wird sehr spannend, den Boden zu bearbeiten, damit wir etwas aussäen können."

Der Beschluss des Gremiums, das Projekt anzugehen, fiel am Dienstagabend einstimmig aus. Es soll aufbauen auf das Förderprogramm "Nachbarschaftsgespräche" des Sozialministeriums. Dafür wurde am Mittwoch der Förderantrag gestellt. Ein Workshop für die Teilnehmer des Förderprogramms findet am Donnerstag, 24. Januar, statt. Daran nimmt neben Bürgermeister Matthias Bauernfeind und Lena Hummel auch eine Vertreterin der Kirchengemeinde als zivilgesellschaftlicher Partner teil. Im Haushalt wurden für das Quartierskonzept im Dezember Mittel in Höhe von 25 000 Euro eingeplant.