Oberwolfach Windkraft schlägt in Oberwolfach hohe Wellen

Eines ist klar: Den Oberwolfachern ist das Zusammenleben in ihrer Gemeinde wichtig. Und sie genießen den Zusammenhalt in ihrem Ort. Als Themen sprachen die Leser unter anderem den schlechten Zustand der Verbindungsstraße nach Oberharmersbach an.

"Eigentlich gut", beurteilte ein Gast den Tourismus in Oberwolfach. Aktuell gebe es keine Probleme – noch, denn die Übernachtungszahlen gingen zurück. Zudem hielten sich in Oberwolfach nicht nur die "klassischen" Touristen, im Sinne von Urlaubern, sondern auch Geschäftsleute auf. Außerdem sei die Zahl des Tagestouristen höher. Jedoch fürchten die Einheimischen, dass die Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten zurückgehen, da viele – bislang noch aktive – Wirte ohne Nachfolger dastehen würden.

Nachfolger werden auch in der Kommunalpolitik gesucht, wussten die Vertreter des Gemeinderats. Viele könnten sich wohl eine projektbezogene Arbeit vorstellen, aber jemanden für eine langfristige ehrenamtliche Tätigkeit zu gewinnen, sei schwierig. Das gleiche gelte auch für die Ehrenämter in den Vereinen. Stolz sind die Oberwolfacher auf ihre Kinderbetreuung: der örtlich Kindergarten ist wochentags von 6 bis 18 Uhr geöffnet.