Oberwolfach Weinzierle gibt "Büro" an Schillinger

Das gesamte Jahr sei von Kalamität geprägt gewesen, so Müller: Zunächst durch den Sturm Anfang Januar, später durch den Borkenkäfer. Es gebe eine große Verunsicherung, da überall in Deutschland und Europa billiges Holz in großen Mengen auf dem Markt sei.

Europaweit werde 2019 mit mindestens der gleichen Menge an Käferholz wie 2018 gerechnet. Er sei aber optimistisch, dass 2019 ein verhältnismäßig normales Jahr werde. So sei die Nachfrage bei Douglasie und Kiefer sehr gut, erstere könne etwa 104 Euro pro Festmeter bringen. Bei der Blockhaustanne in guter Qualität seien bis zu 125 Euro zu erzielen.

Bäume stehen noch immer unter Stress

Anschließend informierte Silke Lanninger über Aktuelles vom Amt für Waldwirtschaft. Es liege derzeit reichlich Brutmaterial im Wald, das es möglichst schnell zu entfernen gelte. Die Bäume stünden zudem ob der Trockenheit in den Sommermonaten noch immer unter Stress. Das seien optimale Bedingungen für die kommende Käferpopulation. Darum gelte es, das Holz nach jedem Hieb direkt zu hacken. Das verhindere einen wirtschaftlichen Schaden am stehenden Bestand. "Und seien Sie nicht sparsam: Sobald Sie sich umdrehen, ist der Käfer im nächsten Baum", riet sie den Waldbesitzern. Besonders die Tanne mache momentan Sorgen, da sie die Trockenschäden erst im Folgejahr zeige.

Über die Forstneuorganisation informierte sie, dass das Waldgesetz novelliert werde. Derzeit sei darüber aber noch nicht abgestimmt worden. "Wir müssen warten, bis wir uns da organisieren können", meinte sie. Der Kommunalwald könne sich zwar weiterhin vom Kreis "beförstern" lassen. Im Privatwald werde sich die kostenfreie Beratung aber nicht ohne Veränderung fortsetzen lassen. "Ich hoffe, dass vieles nicht so kommt, wie geplant", so Lanninger.

Vorsitzender: Roland Schillinger

Stellvertreter: Martin Echle (Oberwolfach) und Hubert Mayer (Wolfach)

Beisitzer: Bernd Aberle und Klaus Gebele für Wolfach sowie Roland Haas und Tobias Harter für Oberwolfach