Nach der Wahl ist vor der Wahl: Nachdem Matthias Bauernfeind wie berichtet Anfang Juli mit 71,1 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang zum künftigen Oberbürgermeister von Bühl gewählt wurde, steht auch den Oberwolfachern eine Bürgermeisterwahl ins Haus. Der Gemeinderat legte in seiner Sitzung am Dienstag die Termine für Bewerbungsfrist und Wahl sowie die Besetzung des Gemeindewahlausschusses fest.

„Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir das zeitlich organisieren können“, erläuterte Hauptamtsleiter Anton Schöner. „Wir müssen ja die Fristen möglichst ausreizen.“ Zum 1. Oktober beginnt Bauernfeinds Amtszeit als Oberbürgermeister und damit die Vakanz im Oberwolfacher Rathaus.

Enge Fristen, kein Wahlkampf in den Ferien

Spätestens drei Monate nach Freiwerden der Stelle müsse ein Nachfolger gewählt werden, erklärte Schöner. Gewählt werden soll auf Vorschlag der Verwaltung am 9. November. Eine eventuell nötig werdende Stichwahl wird „unter Berücksichtigung von Trauer- und Gedenktagen“ am 30. November stattfinden. Die Stelle müsse spätestens zwei Monate vor dem Wahltag ausgeschrieben werden. Das wäre der 9. September. Ausgeschrieben werden soll die Stelle aber bereits deutlich früher: Am 8. August im Staatsanzeiger und auf der Webseite der Gemeinde, am 9. August in der Presse und bereits am 7. August im Bürgerinfo.

Die Bewerbungsfrist für mögliche Kandidaten endet am Montag, 13. Oktober, um 18 Uhr. „Braucht man so lange Zeit? Mir persönlich wäre es lieber, man schiebt es vier Wochen vor“, sagte Eberhard Junghanns. „Dann findet der komplette Wahlkampf in den Sommerferien statt“, erklärte Bauernfeind. Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses ist Anton Schöner. „Aus dem praktischen Grund, dass ich dann sofort am Tisch bin“, erklärte Schöner den Vorschlag für einen Verwaltungsvertreter in diesem Posten. Schöners Stellvertreter ist Martin Dieterle. „Ich bin immer ein Freund von praktikablen Lösungen. Ich werde zwar öfter im Rathaus sein, aber wahrscheinlich auch dankbar sein um jeden Weg, den ich nicht zum Rathaus gehen muss“, sagte Dieterle. Beisitzer im Ausschuss sind Regina Sum, Martin Welle und Udo Schacher, deren Stellvertreter Roland Haas, Anna Dieterle und Eberhard Junghanns. Ob es eine offizielle Kandidatenvorstellung geben soll und wenn ja wann, die Entscheidung überließ der Gemeinderat dem Wahlausschuss.

Noch kein Kandidat

Martin Haas alias „OG Roy“ wolle nicht mehr kandidieren, informierte Bauernfeind am Sitzungsende. Auch Udo Schacher hege keine Ambitionen.