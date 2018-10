Oberwolfach Vulkanausbruch in der Schule erleben

Oberwolfach. Gesponsert wurde die Neuerwerbung durch die Karl-Heinz-Katz-Stiftung aus Freudenstadt (siehe Info). Am Freitag hat der Erfinder, Mathias Faller, die Apparatur im Museum vorgestellt.

Bürgermeister Matthias Bauernfeind freute sich, das vierköpfige Stiftungsgremium mit Landrat Klaus Rückert als Vorsitzenden zu begrüßen. Mit "Geowindow" können Meeres- und Grundwasserströmungen, Tsunamis oder sonst dem menschlichen Auge verborgene Lebensräume, wie die des Regenwurms, dargestellt werden. "Es kommt darauf an, was gezeigt werden soll", so Faller.

Bei der Präsentation kündigte er einen simulierten Vulkanausbruch an. Das Prinzip der Apparatur ist so genial wie einfach. Zwischen zwei Glasscheiben sind in einem ausgeklügelten Ventilsystem verschiedene Arten von Zu- und Ausgängen angeordnet, durch die eine nahezu beliebig wählbare Befüllung mit flüssigen, gasförmigen oder festen Stoffen möglich ist.