Oberwolfach Viel Arbeit, aber auch Geselligkeit

Nach einem gemeinsamen festlichen Essen hielten die Fachleiterinnen Rückschau. Für die verhinderte Schriftführerin Madlen Rohmer trug deren Vorgängerin Renate Eßlinger den detaillierten Jahresbericht vor.

Unzählige Veranstaltungen und Aktivitäten wie Versammlungen, Beratungen, Vorträge, Ausflüge und viele Bewirtungen wurden in Erinnerung gerufen. Es wurde verdeutlicht, dass trotz der vielen Arbeitseinsätze die Geselligkeit nicht zur kurz kam. Die herausragenden Veranstaltungen wie Kürbismarkt und Schlosshofadvent fanden auch in den Berichten von Kassierin Angelika Sum mit Assistenz durch Bettina Haller ihre Beachtung.

Vorsitzende Judith Jörke strahlte an diesem Abend die Freude aus, die ihr die Arbeit an der Spitze der Landfrauen tatsächlich bereite. Sie lobte den Teamgeist der Gemeinschaft und das Zuarbeiten, das ihr den Start in diese neue zusätzliche Lebensaufgabe leicht gemacht habe.

Gedichte über die Leistung der Oma

Das gute Miteinander und die Dankbarkeit der Mitglieder wurde durch einen großen Blumenstrauß für die agile Vorsitzende, den Tanja Mayer überreichte, unterstrichen.

Zu einem unerwarteten Höhepunkt des auch der Pflege der Geselligkeit gewidmeten Abends wurden die Gedichtvorträge von Martha Müller vom Dohlenbacherhof in Oberwolfach. Ihr Talent zum Verseschmieden ist bekannt, aber ihre auswendig vorgetragenen etliche Minuten langen Gedichte fanden begeisterten Applaus und waren absolut "fernsehreif". Sie befassten sich mit dem Alltag und der Lebensleistung der Oma unter dem Grundgedanken "Was ist der Mensch auf dieser Welt?".

Aus der Versammlung heraus kam die Anregung – mit bereits konkreten Vorstellungen –­ zu einer dauernden Aktion, Gemüse und Obst nicht verderben zu lassen, sondern an Bedürftige zum Verzehr zu vermitteln. Falls bescheidene Anfänge funktionieren, würden die Mitglieder sich über den Verein hinaus noch zusätzlich an die Öffentlichkeit wenden.

Verwiesen wurde abschließend noch auf das umfangreiche neue Programm, das den Teilnehmerinnen bereits im Vorfeld zugegangen war. Vor allem den Kürbismarkt in der Stadt soll im Herbst 2019 in noch größerem Rahmen zu einem echten Event werden.