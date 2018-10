Oberwolfach Vertieft in die Höhenlandschaft

Oberwolfach/Bad Rippoldsau-Schapbach. Einen der schönsten Flecken im Tal hat Tourismus-Leiter Josef Öhler aus Bad Rippoldsau-Schapbach am vergangenen Freitag zusammen mit Schwarzwald-Guide Berit Hohenstein-Rothinger zum Start in das Wander-Dreierlei ausgewählt. Am Samstag und Sonntag folgten mit Start jeweils um 10.30 Uhr zwei Tagestouren in Bad Rippoldsau-Schapbach. Am Samstag war die Gruppe mit Wanderführern des Schwarzwaldvereins Bad Rippoldsau rund ums Förstereck unterwegs. Schwarzwald-Guide Billy Sum-Hermann ließ am Glaswaldsee die geheimnisvolle Sagenwelt lebendig werden.

Nach einem kurzen Grußwort von Öhler an die zehn Wandergäste erlebten sie am Freitagnachmittag eine erste tiefgründige Begegnung mit dem Schwarzenbruch. Beim großen Gedenkstein stellte Hohenstein-Rothinger die Historie der sagenumwobenen Hochfläche in einem kurzen Überblick vor. Anschließend ging es auf dem sonnenbeschienen Weg am Fuße des Gütschkopfes in Richtung Hasenhaus.

Bergbaugeschichte wird lebendig