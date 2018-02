Oberwolfach Verein zählt derzeit 540 Mitglieder

Oberwolfach . Der Schwarzwaldverein (SWV) trifft sich am morgigen Samstag, 17. Februar, zur Hauptversammlung. Sie beginnt um 20 Uhr im Gasthaus/Hotel Drei Könige. Wahlen stehen in diesem Jahr nicht an, aber es gilt, einige wichtige Beschlüsse zu fassen. Zudem wird über das abgelaufene Wanderjahr berichtet. Für viele treue Mitglieder stehen Ehrungen an.