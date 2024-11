Oberwolfach und die Einheit: Jahrelang den Kontakt zwischen Ost und West gehalten

1 Das Bild von 1980, als die Ostfamilie in Wolfach war – natürlich mit dem grünen Lada. Foto: Haas

Eine Familie aus dem Erzgebirge kam jahrelang seit der Wende immer wieder nach Oberwolfach zu Besuch. Der Kontakt brach dann aber ab.









Am 9. November 1989, also vor 35 Jahren, öffnete die damalige DDR ihre Grenzen. Man nutzte die neu gewonnene Reisefreiheit, um Ausflüge in die BRD zu unternehmen. So kam auch ein älteres Ehepaar aus Seiffen im Erzgebirge nach Oberwolfach. Durch die zuvor bereits bestehenden Kontakte wegen der Arbeitsstelle ihres Sohnes im Raum Wolfach zog es sie in den Schwarzwald.