Oberwolfach Trachtengruppe wählt Vorstand um Christian Schacher neu

Der Vorsitzende freute sich, dass die Versammlung am Freitag im Gasthaus/Hotel Hirschen auch von vielen jungen Mitgliedern sehr gut besucht war.

Schacher berichtete vom Bemühen des Vereins, gemeinsam mit der Kolpingfamilie das alte Walker Schulhaus den beiden Vereinen uneingeschränkt zu erhalten. Bürgermeister-Stellvertreterin Erna Armbruster konnte die Versammelten beruhigen: "Im neuen Haushaltsplan ist der Umbau für das laufende Jahr erst zunächst einmal nicht vorgesehen." Insgesamt lobte sie das Engagement der Trachtengruppe sowohl für den Tourismus als auch hinsichtlich der tüchtigen Jugendarbeit, mit der das dörfliche Leben bereichert werde.

Ein wenig verwundert zeigten sich einige der Mitglieder, dass sie bezüglich des traditionellen jährlichen Auftritts an einem Sommerabend vor dem Wolfacher Rathaus "ausgeladen" worden seien. Der Verein habe sich vor der städtischen Kulisse eigentlich immer recht wohl gefühlt. So freuen sich die Akteure auch auf den Auftritt beim kommenden VW-Veteranen-Treffen. Es wurden Überlegungen angestellt, wie der Verein sich ersatzweise in Richtung Bad Rippoldsau-Schapbach und der Veranstaltungsreihe im Bärenpark orientieren könne.