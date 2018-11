Oberwolfach Terminwünsche sind rasch abgehakt

Herausragend ist in der Folgezeit, dass der Trachtenverein am Samstag, 30. März, und am Samstag, 6. April, mal wieder zu einem Theaterabend einlädt. Unter dem Motto "Gesundheit" steht das Frühlingsfest des Gewerbevereins am Samstag, 14. April. Der Mai wird traditionell am 30. April mit dem Maibaumstellen begrüßt. Festlichkeiten am 1. Mai werden voraussichtlich über den Treff bei der Hexenhütte und am Kreuzsattel hinaus noch weitere angeboten. Am Sonntag, 9. Juni, lädt die Trachtengruppe zum ersten großen Brauchtumsabend im touristischen Jahresablauf ein. Freuen würden sich die Mitglieder über mehr Zuwendung auch seitens der Einheimischen, werden doch von den Trachtenträgern alte Traditionen gepflegt und lebendig erhalten.

Trachtengruppe setzt den Schlusspunkt

Die Reihe der sommerlichen Feste beginnt am Pfingstmontag, 10. Juni, mit dem Mühlenfest des Polio-Vereins im Rankach. Ihm folgt der Gelbacher Rouly’n-Club, der am Samstag, 29. Juni, wieder mit einem spannenden Seifenkistenrennen startet. Schlag auf Schlag geht es danach mit den Festivitäten von Siedlergemeinschaft Wolfach/Oberwolfach, TKO, Kolpingfamilie und am 10./11. August mit dem Bachfest der Mitteltäler Kegler weiter. Hinter dem sehr beliebten "Rock am Wald" der Lempi-Hexen am 31. August steht terminlich noch ein Fragezeichen.

Herbstfest feiern die Imke am 29. September, in und neben der Festhalle, falls es das Wetter so zulässt. Am 5. Oktober folgt das Oktoberfest der "Wölfle", das sich einer regionalen Beliebtheit erfreut.

Ebenfalls regionale Ausstrahlung haben die Konzerte der "Chor-y-Feen" und der TKO am 9. November und am 14. Dezember. In vorweihnachtlicher Stimmung feiern die Wolftalspatzen am 20. Dezember bei der Festhalle. Den Schlusspunkt eines wieder prall gefüllten Vereinsjahres setzt die Trachtengruppe mit einem Unterhaltungsabend am 30. Dezember.

Sich kurzfristig ergebende Änderungen sollten baldmöglichst auf dem Rathaus gemeldet werden, auch wegen der Rücksicht auf andere Veranstaltungen sowie privater Festhallen-Nutzungstermine. Die Meldungen sollten an Rita Feger gehen. Ab dem 1. Januar wird ihr die Nachfolgerin bei der Gemeinde- und Touristik-Verwaltung, Carina Himmelsbach, zur Seite stehen.