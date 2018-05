Straightline gastiert morgen, Samstag, in der Wolfsklause Oberwolfach. Das Quartett aus der bayerischen Metropole hat sich zu einer der besten Punkbands in Deutschland entwickelt und bietet Melodycore/Skatepunk der Marke Pennywise, Strung Out, Good Riddance oder Lagwagon. Crossover- und Thrashmetal-Einflüsse, sowie famose Gesangslinien sorgen für jede Menge Abwechslung. Das aktuelle Album "Vanishing Values" wurde von der Fachpresse gefeiert. Beginn ist um 21 Uhr mit zwei Vorbands. Foto: Promo