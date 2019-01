Oberwolfach "Singen tut der Seele einfach gut"

Ausführlich blickte Schriftführerin Agnes Bonath auf ein lebendiges Vereinsjahr zurück. Mit ihren glossierenden Kommentaren rief sie in unterhaltsamer Weise auch amüsante Geschehnisse in Erinnerung. Für sie war die altersbedingte Verabschiedung von Uhlbauer Hermann Dieterle aus dem Battengott ein denkwürdiges Ereignis. Er war seit der Gründung des Walker Chores anno 1954 ununterbrochen dabei und stellte den Rekord auf, über Jahre hinweg bei keiner einzigen Probe gefehlt zu haben. Bei der ihm geschenkten Abschiedsrundfahrt gab es nur das Problem, einen Zielort ausfindig zu machen, "an dem der Hermann noch nie war".

Details zu den gesanglichen Vorträgen bilanzierte Meßmer, so auch die Tatsache, dass im vergangenen Jahr 72 Titel gesungen wurden. Dem fügte die Vorsitzende hinzu: "Was man beim Herbert gelernt hat, das sitzt!" Deshalb habe der Chor immer schnell ältere Lieder parat.

Zu den Regularien gehörten auch der Kassenbericht von Dorothea Sum und die Dankesworte von Pfarrer Hannes Rümmele. Dieser freute sich über die Lebendigkeit der Gemeinschaft und lobte jeden Einzelnen für "eine lange Latte von gutem Tun". Dass Kirche und somit auch der Chor nicht "out" sind, sah er unter anderem dadurch bewiesen, dass die Gottesdienste über Weihnachten wieder außerordentlich gut besucht waren.

Je 20 Jahre gehören dem Chor Sonja Groß, Irmgard Schillinger, Dorothea Sum, Otto Bonath, Albert Echle und Manfred Eisenmann an. Luitgard Sum hält dem Chor bereits seit 40 Jahren die Treue. Sie hat wie viele der gegenwärtigen Mitglieder über den ursprünglichen Chor der Marienkirche zum inzwischen alleinigen Chor in Oberwolfach gefunden. Zusätzlich gab es Geschenke für mehrere Mitglieder, die sich über ihr Singen hinaus für die Chorgemeinschaft einbringen.