Oberwolfach Reine Männersache

Noch etwas hat sich im Laufe der 50 Jahre gewandelt: "Kegeln ist nicht mehr so in Mode", urteilt Wrobel. Früher habe die eingefleischte Männerrunde fast keine Bahn bekommen, nun sind sogar die zwei Sportgemeinschaften (SG) Wolfach und Oberwolfach zu einer fusioniert.

Die Jubiläumskegler gehören aber nicht der SG, sondern ihrem unabhängigen Club, der keine Mitgliedschaft erfordert, an. Heute treffen sie sich einmal pro Woche in Lokalen, die meistens um Mitternacht schließen. In den alten Zeiten öffneten Wolfachs Wirte länger. So trieben sich die damals noch jüngeren Kegler bis drei Uhr morgens im "Schlupfwinkelloch" herum, das mittlerweile ebenfalls nur eingeschränkt öffnet.

Auch die eigene Terminfindung ist manchmal gar nicht leicht: Mal bekommt einer kurzfristig Kreuzprobleme oder ist im Urlaub, ein anderer kommt aus dem Kaiserstuhl und der nächste hat ein Haus in Spanien. Aber irgendwie klappt es dann doch immer wieder mit den Treffen – und dies sei für die geselligen Kegler viel wert, so Wrobel.