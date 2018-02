Oberwolfach Planungen befinden sich in Endphase

Bürgermeister Matthias Bauernfeind sah das ähnlich und sagte: "Das bietet wirklich ein großes Potenzial. Das baut man nicht in 100 Metern Entfernung, das gibt es nur hier." Im oberen Wolftal werde der Wildtierpark Alexanderschanze entstehen, warf Bauernfeind ein, und somit ergebe sich eine touristische "Perlenkette der Highlights im Wolftal", die von Eltern und Kindern stark angenommen würde, befand er. Für die Gemeinde sei es eine tolle Ergänzung, so nah am "Guck a mol Wegle", urteilte der Bürgermeister.