Oberwolfach Perfekte Sommer-Party im Mitteltal

Wer allerdings noch Karten an der "Abendkasse" um 15 Uhr ergattern wollte, musste sich etwas einfallen lassen. Die Oberwolfacher lösten das Problem auf originelle Weise: Über 100 Paar Schuhe vertraten ihre Besitzer in der heißen Mittagssonne und binnen 20 Minuten waren die letzten 300 Karten verkauft.

Die meisten kamen erst gegen 17.30 Uhr zum ersten Auftritt der Lokalmatadorin Corina Harter. Mit ihrer tollen Stimme versetzte Harter das Publikum mit dem Janis-Joplin-Song "Me and Bobby McGee" in die gute alte Festival-Zeit des "Summer of Love" 1970.

Als zweiter Künstler betrat Marco Pereira die Bühne an der Wolf. Der "Pate" der Oberwolfacher Musikszene genoss es sichtlich, mit den eine Generation jüngeren Jungs von "The Dorph" ein Festival zu bespielen. Pereira spielte Klassiker seiner eigenen Musikgeschichte. Für die beiden Hits "Läbe un kläbe losse" und "Uffem Weg" spielte Thomas Rauber die zweite Gitarre. Rauber bekannte, als Kind Pereiras erste CD "rauf und runter" gehört zu haben, für beide erfüllte sich mit dem gemeinsamen Auftritt ein Oberwolfacher Traum. Für die neueren Stücke wurde Pereira von Christine Diedrichs am Keyboard begleitet.