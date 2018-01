Oberwolfach Neuer Ausblick am Guck a’ mol Wegle

Trotz der gebotenen Eile fanden die Forstarbeiter vor den Feiertagen noch genügend Zeit und Muße, um das sogenannte "Guck a’ mol Wegle" wieder instand zu setzen und das Reisig und Geäst zu beseitigen. Außerdem schufen sie auch einen prächtigen, neuen Aussichtsplatz. Mit einem eigens gesägten Treppenaufstieg können die Besucher nun ohne Probleme zu einem majestätischen Aussichtsthron hinaufsteigen. Durch einen kürzlichen Windbruch kamen nochmals einige Bäume hinzu und so wurde die Aussicht sogar erneut verbessert.

Eine Einschränkung

Nur der Zugang vom unteren Landeckweg und vom Müllerrain her sind durch eine Schlammschicht, beziehungsweise den Windbruch in Grünmüllers Wäldele über dem Grünach, noch eingeschränkt. Aber beide Hindernisse sind durch das Benutzen des halbwegs trockenen Randstreifens von der Hofhalde her beziehungsweise eines oberhalb verlaufenden schmalen Wanderpfad in Richtung Wasserreservoir unproblematisch zu umgehen.

Der Maschinenweg – zugleich Abschnitt des "Guck a’ mol Wegle" – wurde zum Panorama-Pfad, weil er den Blick über den Ortsteil Kirche und weit in den Frohnbach hinein freigibt. Jedoch ist es in Anbetracht noch laufender Arbeiten sinnvoll, sich zurück zu halten. Wanderer sollten zudem mit Gummistiefeln ausgerüstet sein, um nicht im tiefen Morast zu versinken.