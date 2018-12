Oberwolfach Musikalischer Vorgeschmack aufs Fest

Zum Auftritt der Wolftalspatzen leiteten Die "Sparrow Girls" dann mit dem bekannten "Amazing Grace" ein. Für "Rock your Soul" hatte Dietrich den 13 quicklebendigen Sängerinnen und Sängern (auch zwei Jungen sind bei den "Spatzen" dabei) einen mitreißenden Tanzauftritt choreografiert.

Textsicherer "Kleiner weiße Schneemann"

Dem schönen Kanon "Heaven is a wonderful Place" ließ der Chor das textsichere "Ein kleiner weißer Schneemann" (Jingle Bells) folgen.

Mit frechen Weihnachtsgedichten und einer wilden Schneeballschlacht eroberten die jüngsten Sängerinnen, die Wolftalspätzle, die Herzen der Zuhörer, ehe mit Blockflöten- und Gitarrenbegleitung die letzte Stufe weihnachtlicher Vorfreude gezündet wurde. "O du Fröhliche", "Oh Tannenbaum" und "Ihr Kinderlein kommet" verwandelten die Festhalle in eine große ökumenische Weihnachtsmesse.

Die Einladung mitzusingen nahmen hörbar viele Eltern und Großeltern wahr.

Welch stimmliches Potenzial in ihren Kehlen schlummert bewiesen die Jüngsten abschließend im "Gloria" und dem Weihnachtslied "Kann es sein". Mit viel Blickkontakt zu Mama oder Papa hielten die jungen Sängerinnen bis zum Schlussakkord durch.

Gruppen verabschieden sich ganz traditionell

Weihnachten kann kommen, nicht nur in Oberwolfach, sondern überall auf dem Erdball. Mit dem traditionellen Schlusslied "We are the World" verabschiedeten sich dann alle drei Chöre gemeinsam von ihrem begeisterten Publikum.

Neueinsteiger ab fünf Jahren sind bei den Wolftalspatzen immer willkommen. "Trainiert" wird montags ab 16.30 Uhr in der Festhalle Oberwolfach.