Oberwolfach Mit Spürsinn durch Oberwolfach

Oberwolfach-Kirche . Die neue "Schatzsuche" im Ortsteil Kirche soll bevorzugt Kinder im Alter von drei bis acht Jahren ansprechen. Es bedarf der Begleitung durch ältere Geschwister, der Eltern, Oma und des Opas.

Bürgermeister Bauernfeind hat als junger Vater von drei Kindern die aktuelle Erfahrung, was den Kleinen in diesem Alter zugemutet werden kann, betonte er. In einem Probelauf wurde das Experiment "Schatzsuche" am Feiertag Christi Himmelfahrt schon durchgespielt. Dabei wurde auch gleich die Vergewisserung geliefert, dass Regenwetter auf der mit Kinderwagen begehbaren Strecke kein Hindernis bedeutet.

Neben den Töchtern Alexandra und Franziska Bauernfeind war auch eine Radioreporterin mit unterwegs, um am kindgemäßen Erleben von Geschichte und Sehenswertem im Rahmen eines etwa 45-minütigen Spaziergangs durch das Dorf im Bereich des Ortsteils teilzuhaben.