Oberwolfach Meßmer leitet Chor seit 25 Jahren

Aus dem Jahresbericht von Schriftführerin Agnes Bonath wurde der stete Wechsel von gesanglichen Herausforderungen beim Einstudieren neuer Chöre und kirchlichen Auftritten und geselligen Begegnungen deutlich.

Eine besondere Herausforderung bedeutet jedes Jahr auch die Organisation des Sommerfestes an der Lai.

Über einen soliden Kassenstand konnte Dorothea Sum berichten. Meßmer bekundete seine Freude, mit dem Chor zu arbeiten. 48 Titel seien gesungen worden, zwei Messen wurden eingeübt und zehn neue Lieder standen auf dem Jahresprogramm. Zufrieden äußerte er sich zur Mitarbeit der Sänger, wenngleich der Probenbesuch an den Freitagabenden noch ein wenig besser sein könnte. Als bevorstehendes Großereignis verwies er auf das geistliche Abendlob am 7. Januar in St. Laurentius in Wolfach.

Um weitere Mitglieder zu werben, könnte sich der Chor sich immer mal wieder mit verschiedenen Projekten an die Öffentlichkeit wenden. Motivierend seien für ihn vor allem die positiven Rückmeldungen durch die Besucher der Messen, die sich über das "doppelte Beten" durch die Vorträge des Chors begeistert zeigten.

Belebung des Dorflebens

Die Vorträge und das Engagement von Chor und Dirigent fanden auch den Dank durch Pfarrer Rümmele und Bürgermeister Matthias Bauernfeind. Letzterer lobte auch den Beitrag des Chores zur Belebung des Dorflebens und die Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen mit der Chorgemeinschaft in Still.

In der Aussprache ging es darum, die alte Tradition aufleben zu lassen, dass Chormitglieder sich bei Wechselgesängen von der Empore her spontan als Vorsänger einklinken. Hedwig Echle verwies auf die Notwendigkeit des vorherigen Einübens. Sie wandte in ihrer schlagfertigen Art ein: "Falsch vorsinge welle mr jo grad au nitt!"

Abschließend bedankte sich der stellvertretende Vorsitzende Albert Echle mit einem Präsent bei Hedwig Echle, für deren engagierte Führung des Vereins und auch dafür, dass sie zu jedem Anlass immer die passenden Worte finde.