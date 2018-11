Oberwolfach Mehr Geld für die Feuerwehrleute

Initialzündung für die Änderung sei die Tatsache gewesen, dass der Landesfeuerwehrverband eine Empfehlung an die Kommunen in Form von Entschädigungskorridoren für den Einsatz ausgesprochen habe, so Springmann. Zusätzlich habe er eine Empfehlung über die Entschädigung von Funktionsträgern ausgesprochen. So sei die Gemeinde auf einen Satz von 800 Euro pro Jahr für den Kommandanten (bisher 400 Euro) gekommen. Für den stellvertretenden Kommandanten gibt es 300 Euro (bisher 250 Euro), für den Jugendfeuerwehrwart 200 Euro (bisher 125 Euro). Der Gerätewart erhält pro Jahr 800 Euro (bisher 500 Euro) und der Atemschutzgerätewart 300 Euro (bisher 150 Euro). Die Sätze würden sich am unteren Rand des Korridors bewegen, seien aber ausgewogen, so Springmann. Sie seien nicht als Entlohnung zu sehen, sondern eher als Anerkennung.