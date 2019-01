Oberwolfach Loblied an die große Sportlerfamilie

Oberwolfach. Zu Tränen gerührt stimmte Pereira in seinem sympathischen Portugiesisch-Deutsch bei der Auszeichnung mit der Ehrenmitgliedschaftswürde ein Loblied auf die große Sportlerfamilie im SVO an – und der Saal sang jubilierend unter tosendem Beifall mit: "Und wenn ich wieder aufersteh‘, was glaubt ihr denn, wo ich hingeh? Ich kehr‘ zurück zum SVO, da werd‘ ich meines Lebens froh!"

Anschließend konnte sich der Geehrte der vielen Glückwünsche und Umarmungen kaum erwehren. Vorsitzender Fleig hatte es zuvor vorzüglich verstanden, die erfolgreiche Torwart-Karriere Pereiras zu beschreiben, hat er doch selbst als jugendlicher Fan mit staunenden Augen noch daran teilhaben können. Er bezeichnete es als große Freude, einen so feinen und von allen geachteten Menschen auszeichnen zu dürfen.

Der Vorsitzende skizzierte die vielen Stationen der erfolgreichen Sportler- und Trainerkarriere: Er war Torwart in mehreren Meistermannschaften des SVO zwischen 1967 und 1988.